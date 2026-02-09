Skeleton stop al super casco della Gran Bretagna | cosa sta succedendo?

Il Tas ha respinto il ricorso della Gran Bretagna sul super casco usato dalla squadra di skeleton. La decisione conferma il divieto di indossare quel tipo di casco durante i Giochi di Milano-Cortina 2026. La Gran Bretagna aveva presentato ricorso, ma il tribunale ha stabilito che non ci sono motivi per cambiare la regola già in vigore. Ora si attende solo la conferma ufficiale della decisione, mentre gli atleti britannici si preparano a gareggiare senza quel casco speciale.

Verdetto clamoroso ai Giochi di Milano-Cortina 2026: il Tas respinge il ricorso britannico e conferma il divieto del casco utilizzato dalla squadra di skeleton della Gran Bretagna. Tiene banco ai Giochi di Milano Cortina 2026 il caso legato al cosiddetto super casco della Gran Bretagna nello skeleton. Mentre le competizioni sono già in corso, arriva una decisione destinata a far discutere: il casco non può essere utilizzato alle Olimpiadi. Milano Cortina 2026: stop al super casco britannico nello skeleton Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha deciso di vietare l'uso del super casco britannico nello skeleton ai prossimi Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Scoppia il caso caschi della Gran Bretagna dello skeleton alle Olimpiadi: cos'è successo Alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si fa largo un caso che potrebbe scaldare gli animi. Skeleton: la Gran Bretagna ricorre al Tas contro il divieto ad usare il suo super casco Creato grazie ad un finanziamento da 7 milioni lo straordinario elmetto ha aiutato Matt Weston e Marcus Wyatt a vincere quest'anno 7 prove di coppa del Mondo

