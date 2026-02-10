Amedeo Bagnis vola anche nella quarta prova di skeleton e si avvicina a Matt Weston. Il britannico si conferma ancora una volta e chiude con il miglior tempo, mantenendo il vantaggio nella gara valida per i Giochi di Milano Cortina 2026. La sfida tra i due si fa sempre più interessante.

Matt Weston si conferma. Il britannico, infatti, ha chiuso con il miglior tempo anche la quarta prova della gara di skeleton maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano il dominatore dell’ultima Coppa del Mondo ha messo in chiaro a tutti che vuole la medaglia d’oro e starà agli altri provare ad avvicinarsi. In casa Italia continua a impressionare Amedeo Bagnis che rimane nelle prime posizioni a breve distanza dalla vetta. Cone accaduto anche nella terza prova, il miglior tempo lo ha fissato Matt Weston in 56.51. Il fuoriclasse inglese ha, al momento, messo a segno i seguenti tempi: 56. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skeleton, Amedeo Bagnis vola anche nella quarta prova ed è in scia a Matt Weston!

Approfondimenti su Amedeo Bagnis

Amedeo Bagnis si mantiene nella top 5 dopo la terza prova.

Amedeo Bagnis apre bene la sua gara di skeleton a Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Amedeo Bagnis

Argomenti discussi: Skeleton, Amedeo Bagnis vola anche nella seconda prova e mette pressione a Matt Weston; Olimpiadi Milano-Cortina, i risultati degli italiani oggi in gara; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis ad un passo da Weston in seconda batteria, bene Gaspari; Scoppia il caso caschi alle Olimpiadi: cos’è successo nello skeleton, Gran Bretagna infuriata e il ricorso.

Skeleton, Amedeo Bagnis vola anche nella quarta prova ed è in scia a Matt Weston!Matt Weston si conferma. Il britannico, infatti, ha chiuso con il miglior tempo anche la quarta prova della gara di skeleton maschile valevole per i ... oasport.it

Skeleton, Amedeo Bagnis sempre nella top5 anche dopo la terza prova. Matt Weston spaventa i rivaliMatt Weston inizia a spaventare davvero i rivali. L'inglese, infatti, ha chiuso con il miglior tempo la terza prova della gara di skeleton maschile ... oasport.it

BAGNIS SPINGE Lo skeleton si prepara al debutto olimpico… e Amedeo non vede l’oraaaaaa! La seconda sessione di prove cronometrate della gara maschile vede in testa il favorito Matt Weston… Ma il nostro azzurro insegue a un solo centesimo di dist - facebook.com facebook

BAGNIS SPINGE Lo skeleton si prepara al debutto olimpico… e Amedeo non vede l’oraaaaaa! La seconda sessione di prove cronometrate della gara maschile vede in testa il favorito Matt Weston… Ma il nostro azzurro insegue a un solo centesimo di dist x.com