Skeleton Amedeo Bagnis vola anche nella quarta prova ed è in scia a Matt Weston!
Amedeo Bagnis vola anche nella quarta prova di skeleton e si avvicina a Matt Weston. Il britannico si conferma ancora una volta e chiude con il miglior tempo, mantenendo il vantaggio nella gara valida per i Giochi di Milano Cortina 2026. La sfida tra i due si fa sempre più interessante.
Matt Weston si conferma. Il britannico, infatti, ha chiuso con il miglior tempo anche la quarta prova della gara di skeleton maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano il dominatore dell’ultima Coppa del Mondo ha messo in chiaro a tutti che vuole la medaglia d’oro e starà agli altri provare ad avvicinarsi. In casa Italia continua a impressionare Amedeo Bagnis che rimane nelle prime posizioni a breve distanza dalla vetta. Cone accaduto anche nella terza prova, il miglior tempo lo ha fissato Matt Weston in 56.51. Il fuoriclasse inglese ha, al momento, messo a segno i seguenti tempi: 56. 🔗 Leggi su Oasport.it
