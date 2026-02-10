Situazione delicata Fabrizio Corona la decisione del giudice e cosa rischia

Fabrizio Corona si trova di nuovo al centro di un procedimento giudiziario che si fa sempre più complicato. La decisione del giudice potrebbe portare a conseguenze importanti per l’ex paparazzo, che si trova a dover affrontare un momento difficile. La vicenda rischia di avere risvolti pesanti e lui attende con attenzione gli sviluppi.

La vicenda giudiziaria che coinvolge Fabrizio Corona si arricchisce di un nuovo capitolo e prende una piega sempre più delicata. L’ex re dei paparazzi rischia ora una denuncia al Pubblico Ministero per non aver rispettato una disposizione del tribunale civile di Milano, come emerge da un provvedimento firmato dal giudice Roberto Pertile. Al centro della questione c’è un nuovo ricorso presentato da Alfonso Signorini, che ha portato il magistrato a tornare sul caso a poche settimane da una precedente ordinanza. Il contesto nasce dal provvedimento del 26 gennaio, con cui il tribunale aveva imposto a Corona una serie di obblighi precisi: la rimozione dei video del format Falsissimo dedicati a Signorini, il divieto di diffondere ulteriori contenuti ritenuti offensivi e la consegna di chat, immagini e altro materiale utilizzato per la realizzazione di quelle puntate.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il giudice Roberto Pertile ha deciso che Fabrizio Corona dovrà ritirare Falsissimo e tutte le informazioni private relative a Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona ha commentato tramite il suo canale Telegram la recente decisione del Tribunale di Milano, che gli ha imposto di rimuovere alcune puntate di Falsissimo e di astenersi dal pubblicare contenuti su Signorini.

Non mi fermo: Corona annuncia ricorso contro la decisione del tribunale sul caso Signorini

