Fabrizio Corona dovrà ritirare Falsissimo e tutte le informazioni private riguardanti Alfonso Signorini | è la decisione del giudice Roberto Pertile

Il giudice Roberto Pertile ha deciso che Fabrizio Corona dovrà ritirare Falsissimo e tutte le informazioni private relative a Alfonso Signorini. La decisione arriva in seguito al ricorso presentato dall’amministratore del Grande Fratello, supportato dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello. La vicenda riguarda aspetti legali e privacy, segnando un nuovo sviluppo nel caso tra Corona e Signorini.

Svolta nel caso Corona-Signorini. È stato accolto dal giudice il ricorso di Alfonso Signorini, presentato dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello. Fabrizio Corona dovrà consegnare tutto il materiale raccolto e raccontato a “Falsissimo” sul giornalista e soprattutto non potrà più pubblicare ulteriori informazioni su di lui. Come riporta Il Corriere della Sera: “Il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso urgente presentato dai legali di Signorini e, dopo l’udienza di venerdì scorso, ha depositato oggi la sua ordinanza”. Pertile ha ordinato “di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video)”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il giudice blocca Fabrizio Corona: la puntata di Falsissimo del 26 gennaio su Signorini non potrà andare in ondaIl giudice ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, prevista con Fabrizio Corona e Signorini, non potrà essere trasmessa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

