Sistema Mesh Roamii BE Pro | il Wi-Fi 7 secondo MSI

MSI presenta in Italia il nuovo sistema Mesh Roamii BE Pro, il primo a portare la tecnologia Wi-Fi 7 nelle case. Con velocità fino a 11 Gbps, promette connessioni più veloci e stabili, anche negli ambienti più grandi o complessi. La gestione intelligente della rete aiuta a distribuire il segnale in modo efficiente, senza interruzioni.

MSI lancia sul mercato italiano Roamii BE Pro, un sistema Wi-Fi Mesh progettato per portare la tecnologia Wi-Fi 7 nelle abitazioni più esigenti, offrendo velocità teoriche fino a 11 Gbps e una gestione intelligente della rete. Il nuovo sistema promette di rivoluzionare la connettività domestica, supportando applicazioni ad alta intensità di banda come lo streaming 8K e il gaming competitivo. L’introduzione di Roamii BE Pro segna un ulteriore passo avanti per MSI nel settore del Wi-Fi, con un particolare su prestazioni, stabilità e facilità d’uso. Il mercato della connettività wireless è in continua evoluzione, spinto dalla crescente domanda di velocità e affidabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

