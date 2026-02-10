Sisal Wincity trasforma i negozi del Nord Italia in mini stadi olimpici. Con il progetto Winter Lounge – Be Part of the Games, i clienti possono vivere l’atmosfera delle Olimpiadi Invernali, seguendo le gare e condividendo emozioni, senza dover andare lontano. I punti vendita diventano così spazi di incontro, tra fisico e digitale, per sentirsi parte dei Giochi in modo semplice e coinvolgente.

Sisal Wincity porta in città lo spirito delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con Winter Lounge – Be Part of the Games, un progetto che ripropone l’atmosfera dei Giochi all’interno di alcuni punti vendita del Nord Italia, concepiti come spazi fisici e digitali in cui le persone possono ritrovarsi, seguire insieme le gare e condividere emozioni, passione e partecipazione. Un’esperienza che rafforza il ruolo di Sisal come community, hub dove lo sport è occasione di relazione e condivisione. Durante il periodo olimpico Milano, Cortina, Verona e altre località coinvolte ospitano infatti una serie di appuntamenti pensati per far vivere lo spirito dei Giochi anche lontano dalle sedi ufficiali delle competizioni, unendo città e montagna in un unico percorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sisal wincity, lo spirito olimpico in città con Winter Longue-Be Part of the Games

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Winter Lounge - Be Part of the Games: Sisal Wincity porta lo spirito olimpico in cittàSisal Wincity porta lo spirito olimpico in città con Winter Lounge - Be Part of the Games, un tour tra Milano, Cortina e Verona in occasione delle Olimpiadi Invernali. gioconews.it

Sisal lancia Winter Lounge per Milano-Cortina 2026 e trasforma i punti vendita in hub olimpiciGli spazi temporanei Winter Lounge sono caratterizzati da allestimenti ispirati al mondo alpino e all’estetica dell’après-ski, con un’offerta che spazia ... affaritaliani.it

Team Canada’s First Medal at the Milano Cortina 2026 Olympics! WHAT A MOMENT! Valérie Maltais has just brought Canada’s first medal home at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, winning bronze in the Women’s 3000 m long-track s - facebook.com facebook