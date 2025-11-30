Casa Verona apre le porte alla città | sport comunità e spirito olimpico all’Arsenale

Verona si prepara a vivere un’esperienza unica in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi grazie all’apertura di Casa Verona, un nuovo spazio riattivato all’interno dell’Arsenale dopo anni di inattività. L’iniziativa, pensata per diventare una delle eredità olimpiche della città, si propone di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

