Verona oltre i confini | l’arte abbraccia lo spirito olimpico con l' installazione BeYond Barrier in piazza Bra

30 nov 2025

L’arrivo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 porta con sé non solo competizioni e medaglie, ma anche la capacità di trasformare i territori in palcoscenici vivi, aperti al mondo attraverso cultura, storia e tradizioni. Le cerimonie olimpiche, con la loro forza evocativa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

