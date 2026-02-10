Jannik Sinner si apre sullo sci, parlando di quella sensazione che gli manca ancora: l’adrenalina. Racconta che con lo sci non puoi mai risparmiarti, devi buttarti e basta. La domanda su cosa prova nello scendere a tutta velocità non si ferma, anche perché le Olimpiadi di Milano-Cortina sono ormai alle porte e lui si trova in mezzo a tutto questo fermento, insieme a Lindsay Vonn, che da giorni attira tutti i riflettori. Sinner, comunque, resta concentrato, senza nascondere che lo sci per ora è solo un ricordo di emoz

Glielo avranno chiesto mille volte, ma stavolta la domanda è a tono: Jannik Sinner e lo sci. Ci sono le Olimpiadi di Milano-Cortina, e poi lui è anche amico di quella Lindsay Vonn che ha di fatto monopolizzato l’attenzione dei primi giorni. Intervistato da Vogue, racconta com’è stato essere un bambino cresciuto in montagna, fortissimo sciatore prima di darsi al tennis. “Quando sono a casa d’inverno, mi piace molto andarci. Ma ho iniziato a essere molto, molto attento quattro o cinque anni fa. Dovevo assicurarmi che non succedesse nulla. Prima di allora credo di non essere stato abbastanza maturo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner: “Dello sci mi manca solo l’adrenalina, li non puoi risparmiarti, ti butti e basta”

