Jannik Sinner si prende una pausa dal tennis per parlare di sé. L’azzurro, ormai alle porte dell’ATP500 di Doha, ha raccontato di sentirsi ancora legato allo sci, sport che gli manca molto. Ma ammette anche di aver paura degli infortuni più di quanto desideri tornare sulla neve. Dopo aver chiuso il capitolo degli Australian Open, Sinner si prepara alla prossima sfida, ma nel frattempo si concede qualche momento di riflessione lontano dai campi.

Archiviata la parentesi degli Australian Open e con l’esordio all’ATP500 di Doha all’orizzonte, Jannik Sinner si è raccontato in un’intervista a Vogue, concedendosi una pausa di riflessione lontano dal cemento e più vicina alla neve. Alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina, il numero due del mondo del tennis ha ripercorso il suo passato sugli sci, il rapporto con la montagna e il legame con alcuni protagonisti dello sci mondiale. L’intervista è stata realizzata prima del grave infortunio subito a Cortina da Lindsey Vonn. Sinner ha parlato innanzitutto del suo rapporto con lo sci, oggi vissuto con maggiore cautela rispetto agli anni della formazione: “ E’ un rapporto speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner si racconta: “Lo sci mi manca, ma oggi ho più paura degli infortuni”

