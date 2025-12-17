Open Arms la Cassazione conferma l’assoluzione definitiva per Matteo Salvini Il ministro | Cinque anni di processo | difendere i confini non è reato

La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel processo Open Arms, chiudendo un capitolo lungo cinque anni. Il ministro ribadisce: difendere i confini non è reato. La vicenda riguarda il blocco dello sbarco di 147 migranti a Catania nel 2019, un episodio che ha suscitato forti dibattiti politici e giuridici.

La procura generale della Cassazione ha confermato l'assoluzione del vicepremier Matteo Salvini nel processo Open Arms nato dopo che il leader della Lega bloccò lo sbarco della nave nel 2019, impedendo a 147 persone migranti di scendere a Catania per 19 giorni. All'epoca, Salvini ricopriva il ruolo di ministro dell'Interno. Il 20 dicembre 2024, Salvini era stato assolto dal tribunale di Palermo dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio perché «il fatto non sussiste». Ora, alla fine della requisitoria davanti alla Quinta Sezione Penale, presieduta da Maria Vessichelli, i sostituti procuratori generali Antonietta Picardi e Luigi Giordano avevano concluso chiedendo di rigettare il ricorso dei pm di Palermo.

Processo Open Arms, Salvini assolto in via definitiva: la Cassazione respinge il ricorso della Procura - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Palermo sul caso Open Arms, confermando in via definitiva l'assoluzione di Matteo Salvini ... fanpage.it

La Cassazione assolve definitivamente Salvini nel processo Open Arms - Il vicepremier era stato assolto in primo grado, i pm avevano proposto ricorso “per saltum” per motivi di legittimità. editorialedomani.it

Udienza Open arms, Salvini Rifiutarono sbarco in Spagna. La ong Era impossibile

Agtw.it. . Salvini-Open Arms, Bongiorno: «Il ricorso propone una lettura alternativa, Open Arms ha scelto di attendere» - facebook.com facebook

Open Arms, la richiesta del pg della Cassazione: «Confermare l'assoluzione di Salvini» x.com

