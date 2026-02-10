Sighel taglia il traguardo di schiena! Short track l’oro della staffetta mista

Pietro Sighel ha fatto la storia nello short track ai Giochi di Milano Cortina 2026. La staffetta mista italiana ha conquistato l’oro, con Sighel che ha tagliato il traguardo in prima posizione, sulla schiena. L’Italia conquista il secondo oro, dopo quello di Arianna Fontana, grazie a una finale combattuta e piena di emozioni. Sul ghiaccio, insieme a Sighel, hanno corso anche Thomas Nadalini, Elisa Confortola, Luca Spechanhauser e Chiara Betti.

