Sighel taglia il traguardo di schiena! Short track l’oro della staffetta mista

Pietro Sighel ha fatto la storia nello short track ai Giochi di Milano Cortina 2026. La staffetta mista italiana ha conquistato l’oro, con Sighel che ha tagliato il traguardo in prima posizione, sulla schiena. L’Italia conquista il secondo oro, dopo quello di Arianna Fontana, grazie a una finale combattuta e piena di emozioni. Sul ghiaccio, insieme a Sighel, hanno corso anche Thomas Nadalini, Elisa Confortola, Luca Spechanhauser e Chiara Betti.
Secondo oro per l’Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (più Luca Spechanhauser e Chiara Betti, sul ghiaccio nel primo turno e nel secondo turno) vincono la finale della staffetta mista dello short track. Guarda tutta la gara e segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
