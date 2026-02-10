Azeri si issa in semifinale, mentre Pellegrino riesce a passare tra gli uomini nello sci di fondo. In pista, la staffetta mista di short track diventa una vera battaglia e Arianna Fontana scrive un’altra pagina di storia. Intanto, Goggia rischia un volo pericoloso in curva, lasciando tutti con il fiato sospeso. Anche nel curling, si avvicina la finalina per il bronzo, con le competizioni che proseguono senza sosta.

Era i tandem con Nadia De Lago e con il 19° posto dopo la manche di libera. ORO: Birk Ruud (Norvegia) 86.28ARGENTO: Alex Hall (Stati Uniti) 85.75BRONZO: Luca Harrington (Nuova Zelanda) 85.15Andri Ragettli (Svizzera) 78.65Jesper Tjader (Svezia) 77.21Sebastian Schjerve (Norvegia) 76.20Matej Svancer (Austria) 73.71Ben Barclay (Nuova Zelanda) 69.40Konnor Ralph (Stati Uniti) 66.76Kim Gubser (Svizzera) 57.68Mac Forehand (Stati Uniti) 55.93Tormod Frostad (Norvegia) 42.51 Questo l'ordine di partenza, dato dai tempi della libera (ricordiamo la caduta di Goggia):?Nella libera Katarina Srobova (SVK) - Petra Vlhova 1'46"66 (+10"07)Nella libera Elisa Maria Negri (CZE) - Alena Labastova 1'45"22 (+8"63)Nella libera Nicole Begue (ARG) - Francesca Baruzzi Farriol 1'44"15 (+7"56)Nella libera Barbora Novakova (CZE) - Martina Dubovska 1'41"41 (+4"82)Nella libera Cassidy Gray (CAN) - Ali Nullmeyer 1'41"15 (+4"56)Nella libera Keely Cashman (USA) - A J Hurt 1'39"91 (+3"32)Nella libera Nadia Delago (ITA) - Giada D'Antonio 1'39"42 (+2"83)Nella libera Valerie Grenier (CAN) - Laurence St-Germain 1'39"10 (+2"51)Nella libera Delia Durrer (SUI) - Eliane Christen 1'39"06 (+2"47)Nella libera Camille Cerutti (FRA) - Caitlin McFarlane 1'38"69 (+2"10)Nella libera Janine Schmitt (SUI) - Melanie Meillard 1'38"50 (+1"91)Nella libera Ilka Stuhec (SLO) - Ana Bucik Jogan 1'38"29 (+1"70)Nella libera Mirjam Puchner (AUT) - Lisa Hoerhager 1'38"18 (+1"59)Nella libera Jasmine Flury (SUI) - Wendy Holdener 1'38"13 (+1"54)Nella libera Corinne Suter (SUI) - Camille Rast 1'38"10 (+1"51)Nella libera Laura Gauche (FRA) - Marion Chevrier 1'37"92 (+1"33)Nella libera Nicol Delago (ITA) - Anna Trocker 1'37"75 (+1"16)Nella libera Nina Ortlieb (AUT) - Katharina Gallhuber 1'37"60 (+1"01)Nella libera Romane Miradoli (FRA) - Marie Lamure 1'37"37 (+0"78)Nella libera Kajsa Vickhoff Lie (NOR) - Bianca Bakke Westhoff 1'37"36 (+0"77)Nella libera Kira Weidle-Winkelmann (GER) - Emma Aicher 1'37"33 (+0"74)Nella libera Cornelia Huetter (AUT) - Katharina Truppe 1'37"19 (+0"60)Nella libera Jacqueline Wiles (USA) - Paula Moltzan 1'37"04 (+0"45)Nella libera Laura Pirovano (ITA) - Martina Peterlini 1'36"86 (+0"27)Nella libera Ariane Raedler (AUT) - Katharina Huber 1'36"65 (+0"06)Nella libera Breezy Johnson (USA) - Mikaela Shiffrin 1'36"59 Stefania Constantini e Amos Mosaner, eliminati ieri in semifinale dagli Stati Uniti, affrontano la Gran Bretagna dalle 14. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Nella staffetta mista di short track, Fontana e Sighel vincono l’oro e scrivono un nuovo capitolo nella storia dello sport italiano.

La staffetta mista dello short track ha regalato una medaglia d’oro all’Italia, con Fontana e Sighel in grande forma.

Argomenti discussi: Short Track, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa; Short track, Arianna Fontana e Pietro Sighel osservati speciali nel day-1 alle Olimpiadi. Staffetta mista a caccia del podio; Quando gareggia Fontana? Date, orari, programma gare e dove vederla; Mattarella a pranzo con gli atleti italiani: tra video, selfie e lasagne alla zucca.

