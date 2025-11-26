Alatri rafforzata la sicurezza sul territorio con l' arrivo di nuove telecamere

Il Progetto presentato dal Comune di Alatri è risultato, nell'ambito del bando regionale "Sicurezza in comune", tra quelli che sono stati finanziati. Grazie a tale finanziamento sono state installate 6 nuove videocamere di videosorveglianza con tecnologia OCR (Optical Character Recognition. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

