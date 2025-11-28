La polizia di Stato incontra gli studenti dell' istituto Regina Elena di Acireale

Cataniatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contrastare il consumo e lo spaccio di droga attraverso una mirata azione di educazione e di sensibilizzazione tra i banchi di scuola, per mettere in guardia gli studenti sui rischi per la loro salute e sulle conseguenze di carattere penale e amministrativo a cui si va incontro in caso di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

