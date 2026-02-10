Sicurezza Gambino | Rafforzare la difesa non è rinunciare alla diplomazia

Durante la sessione plenaria di Strasburgo, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Alberico Gambino ha affermato che rafforzare la difesa non significa rinunciare alla diplomazia. Ha spiegato che è possibile e necessario mantenere entrambe le strategie per garantire la sicurezza nazionale senza perdere il contatto con il dialogo internazionale.

Lo ha dichiarato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Alberico Gambino durante la sessione plenaria di Strasburgo.

