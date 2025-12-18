Emendamento del governo alla manovra per rafforzare le capacità industriali della difesa riferite a produzione e commercio di armi

Il governo Meloni propone un emendamento alla manovra finanziaria con l’obiettivo di potenziare le capacità industriali nel settore della difesa. La norma mira a sostenere la produzione e il commercio di armi, materiale bellico e sistemi d’arma, evidenziando un impegno strategico per rafforzare la posizione dell’Italia nel settore della difesa e della sicurezza nazionale.

Il governo Meloni punta a inserire in manovra una norma mirata a “rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d’arma”. A prevederlo è una riformulazione depositata in Commissione Bilancio al Senato e non ancora votata, che raccoglie e rivede tre emendamenti avanzati dalla maggioranza – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. La proposta dispone che i ministeri della Difesa e delle Infrastrutture individueranno, tramite decreti, quelle “ attività, aree e relative opere e progetti infrastrutturali per la realizzazione, l’ampliamento, la conversione, la gestione, lo sviluppo delle capacità industriali della difesa ” con l’obiettivo di “tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d’arma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

