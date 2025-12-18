Emendamento del governo alla manovra per rafforzare le capacità industriali della difesa riferite a produzione e commercio di armi

Il governo Meloni propone un emendamento alla manovra finanziaria con l’obiettivo di potenziare le capacità industriali nel settore della difesa. La norma mira a sostenere la produzione e il commercio di armi, materiale bellico e sistemi d’arma, evidenziando un impegno strategico per rafforzare la posizione dell’Italia nel settore della difesa e della sicurezza nazionale.

© Ilfattoquotidiano.it - Emendamento del governo alla manovra per “rafforzare le capacità industriali della difesa riferite a produzione e commercio di armi” Il governo Meloni punta a inserire in manovra una norma mirata a “rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d’arma”. A prevederlo è una riformulazione depositata in Commissione Bilancio al Senato e non ancora votata, che raccoglie e rivede tre emendamenti avanzati dalla maggioranza – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. La proposta dispone che i ministeri della Difesa e delle Infrastrutture individueranno, tramite decreti, quelle “ attività, aree e relative opere e progetti infrastrutturali per la realizzazione, l’ampliamento, la conversione, la gestione, lo sviluppo delle capacità industriali della difesa ” con l’obiettivo di “tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d’arma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Produzione e commercio di armi, spunta un emendamento nella manovra Leggi anche: Oro della Banca d’Italia, la Bce “boccia” il nuovo emendamento alla Manovra: “Il governo italiano riconsideri la proposta” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La manovra di bilancio sale di altri 3,5 miliardi. Critiche della Bce sul prelievo alle banche; Manovra, l’emendamento del governo: 780 milioni per il Ponte slittano al 2033; Manovra, stretta sui pagamenti per i professionisti che lavorano per la Pa: cosa sappiamo; Manovra, dal Mef nuova stretta su pagamenti dei professionisti che lavorano per la Pa. Emendamento del governo alla manovra per “rafforzare le capacità industriali della difesa riferite a produzione e commercio di armi” - Il governo presenta un emendamento per rafforzare le capacità industriali della difesa e la produzione di armamenti ... ilfattoquotidiano.it

Produzione e commercio di armi, spunta un emendamento nella manovra - Si prevede che "con decreti dei ministeri della Difesa e delle Infrastrutture" vengano individuate "attività, aree e relative opere e progetti infrastrutturali per la realizzazione, l'ampliamento, la ... ansa.it

Manovra, spinta alla produzione e al commercio di armi. L'ok del governo al blitz della maggioranza - Aree, attività e progetti con un decreto della Difesa di concerto con il Mit ... repubblica.it

Il coro di NO all'emendamento del governo alla legge di bilancio che avrebbe ridotto progressivamente il riconoscimento degli anni di studio universitario riscattati ai fini della pensione, costringe la maggioranza a riscriverlo. Il passo indietro, se confermato, r - facebook.com facebook

Pensioni e lauree, tensione nel governo. La premier: «L’emendamento va cambiato» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.