Molo trapezoidale arriva la recinzione trasparente per i superyacht | Sicurezza senza rinunciare alla vista

Al Molo Trapezoidale, la recente installazione di una recinzione trasparente segna un miglioramento nella sicurezza dell'area dedicata ai superyacht, senza compromettere la vista panoramica. Questo intervento si inserisce nel contesto di un pontile appena inaugurato, progettato per accogliere imbarcazioni di lusso e offrire un ambiente all’avanguardia per gli ospiti e gli appassionati.

