Zona rossa anche in Oltretorrente la decisione certifica un quartiere a rischio

La decisione di estendere la zona rossa anche all’Oltretorrente ha sorpreso molti. Il quartiere, da sempre considerato a rischio, ora si trova sotto stretta sorveglianza per cercare di contenere i problemi che da tempo lo affliggono. Le autorità hanno deciso di intervenire, aumentando i controlli e limitando gli spostamenti. La scelta mira a fermare l’aumento di situazioni di disagio e a garantire maggiore sicurezza ai residenti.

"La zona rossa è stata estesa anche al quartiere Oltretorrente, una zona sempre stata a rischio e che richiedeva maggiore attenzione.Mi dispiace per la Consigliera comunale del PD Alessandra Tazzi, che in uno scontro politico in Consiglio comunale aveva affermato che il quartiere Oltretorrente.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Oltretorrente Rischio “Spaccio, furti, aggressioni e rapine: cittadini nella paura, zona rossa anche in Oltretorrente” A Giugliano arriva la “zona rossa”: la decisione in prefettura A Giugliano in Campania è stata introdotta la zona rossa, come deciso nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Michele di Bari. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Oltretorrente Rischio Argomenti discussi: Istituire una zona rossa in area stazione ferroviaria; Niscemi: FLC CGIL, si trovino subito locali alternativi per le 3 scuole in zona rossa; Scatta la Zona Rossa al Rione Sanità, più controlli e presidi anche a Porta Nolana; Zona rossa, primi giorni di prova. Residenti e commercianti fiduciosi: Ma vogliamo vedere più controlli. Zona rossa, primi giorni di prova. Residenti e commercianti fiduciosi: Ma vogliamo vedere più controlliLe reazioni di chi vive il quartiere, tra speranze e incertezze sull’efficacia del provvedimento: Diciamo grazie alla Prefettura e alle istituzioni. I risultati li vedremo, però, tra qualche settiman ... msn.com Torna la zona rossa in Fiera per Games Week & CartoomicsZona rossa intorno ai padiglioni di Fiera Milano Rho anche in occasione della manifestazione Games Week and Cartoomics che... Zona rossa intorno ai padiglioni di Fiera Milano Rho anche in occasione ... ilgiorno.it #Niscemi sempre più verso il baratro, la frana continua ad avanzare. La zona rossa potrebbe essere estesa. Cresce il disagio tra i 1.200 sfollati e una 15ina di imprese concentrate nella zona rossa. S’indaga per disastro colposo. Voci e aggiornamenti sui soci x.com Radio1 Rai. . #Niscemi sempre più verso il baratro, la frana continua ad avanzare. La zona rossa potrebbe essere estesa. Cresce il disagio tra i 1.200 sfollati e una 15ina di imprese concentrate nella zona rossa. S’indaga per disastro colposo. Voci e aggiorna facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.