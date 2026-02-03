Servizio civile regionale pubblicato l' avviso per la selezione di 392 nuovi operatori

La Regione Marche apre le porte a 392 giovani che vogliono fare volontariato. È stato pubblicato l’avviso di selezione, che riguarda i progetti di servizio civile regionale per il 2025. I candidati possono già presentare domanda e sperare di entrare in uno dei progetti che coinvolgono diverse aree del territorio. La scelta mira a coinvolgere i ragazzi in attività utili alla comunità e al tempo stesso a offrire loro un’esperienza di crescita.

L'obiettivo è di favorire l'inserimento occupazionale e la cittadinanza attiva dei giovani marchigiani. I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore ripartite su 4-6 giorni ANCONA - La Regione Marche dà il via libera alla selezione di 392 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio civile regionale relativi all’annualità 2025. L’iniziativa si colloca nell'ambito della programmazione Pr Fse+ 20212027-Asse Giovani, con l'obiettivo di favorire l'inserimento occupazionale e la cittadinanza attiva dei giovani marchigiani. I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore ripartite su 4-6 giorni.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Servizio Civile Regionale Servizio Civile nelle Marche: i posti salgono da 200 a 392 con un investimento di 2,6 milioni di euro Nel 2025, le Marche vedranno un aumento significativo dei posti disponibili per il Servizio Civile, passando da 200 a 392. Emergenza abitativa, pubblicato l’Avviso regionale: fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà L’assessore Molly Chiusolo ha annunciato la pubblicazione dell’Avviso pubblico per il Fondo regionale contro l’emergenza abitativa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Servizio Civile Regionale Argomenti discussi: Avviso selezione operatori volontari del Servizio Civile Regionale su FSE+ 2021/2027 - Scadenza 27/02/2026; Avviso selezione operatori volontari del Servizio Civile Regionale su FSE+ 2021/2027 - Scadenza 27/02/2026; Servizio Civile; Servizio civile regionale, 10 i posti disponibili tra Novara e Vco. Servizio Civile Regionale: la Regione Marche pubblica avviso per 392 nuovi operatori volontariLa Regione Marche dà il via libera alla selezione di 392 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Regionale relativi all’annualità 2025. L’iniziativa si colloca nell'ambito del ... picenotime.it Nuovo bando Toscana servizio civile regionale, fino a 3158 postiE' stato pubblicato oggi il nuovo bando per il servizio civile regionale della Toscana, finanziato con oltre 20 milioni di euro del Fondo sociale europeo e rivolto a oltre 500 enti iscritti all'albo ... ansa.it Buongiorno, io faccio volontariato in croce bianca di Milano , faccio parte di questa associazione da 2 anni. Il mio olp dice che non posso partecipare ai consigli di sezione perché sono in servizio civile . È vero - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.