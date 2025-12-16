Quotidiani incentivi per la Terza pagina | contributi a fondo perduto per 10 milioni
Il ministero della Cultura e il ministero dell’Economia e delle Finanze hanno annunciato un fondo da 10 milioni di euro per il 2025, destinato alle imprese editrici di quotidiani cartacei. Sono previste agevolazioni a fondo perduto per sostenere la “Terza pagina” e le attività editoriali nel settore della carta stampata, con modalità di accesso recentemente pubblicate.
Il ministero della Cultura, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato le modalità di accesso al fondo da 10 milioni di euro per l’anno 2025 destinato alla erogazione di contributi a fondo perduto in favore di imprese editrici di quotidiani diffusi in formato cartaceo. La dotazione finanziaria del fondo è destinata per il 60% ai quotidiani a diffusione nazionale e per il restante 40% ai quotidiani a diffusione locale. L’obiettivo del fondo, istituito con il Decreto Cultura del ministro Alessandro Giuli convertito in legge dal Parlamento a inizio anno, è quello di “ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo”. Ildenaro.it
