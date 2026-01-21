All' Ars la battaglia delle donne per la parità di genere | Nelle Giunte dei grandi comuni sono solo 2 su 10
All'Ars si evidenzia ancora una volta il divario di rappresentanza femminile nelle istituzioni locali, con sole 2 donne su 10 nelle Giunte dei grandi comuni. La prossima seduta, prevista per martedì, si concentrerà sull'esame del ddl sugli enti locali, dopo il rinvio dovuto all'allerta meteo. La questione della parità di genere rimane centrale nel dibattito politico, evidenziando la necessità di progressi concreti in ambito istituzionale.
Solo martedì prossimo l'Ars tornerà a riunirsi per l'esame del ddl sugli enti locali. La seduta, infatti, è stata rinviata ancora una volta a causa dell'allerta meteo. Ci sarà dunque più tempo affinché i partiti trovino un accordo. Oltre al terzo mandato dei sindaci nei comuni con popolazione tra.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Riforma enti locali, all'Ars il voto segreto incombe sulla norma che prevede il 40% di donne nelle Giunte comunaliL'Assemblea regionale siciliana sta discutendo la riforma degli enti locali, con particolare attenzione alla norma che prevede almeno il 40% di donne nelle Giunte comunali.
