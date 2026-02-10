Sicilia green | scarti della birra in bioplastica un progetto Life RESTART per economia circolare e meno inquinamento

La Sicilia avvia un progetto innovativo per ridurre l’inquinamento e promuovere l’economia circolare. Si chiama Life RESTART ed è incentrato sulla trasformazione degli scarti della produzione di birra in bioplastiche. L’obiettivo è usare meno plastica e sfruttare i residui delle fabbriche per creare materiali più sostenibili. La regione punta così a un futuro più verde, con un progetto che sta già prendendo forma nel cuore dell’isola.

Dalla Birra alla Bioplastica: La Sicilia Scommette sugli Scarti per un Futuro Green. L'idea di trasformare gli scarti della produzione birraria in bioplastiche, un progetto ambizioso denominato Life RESTART, sta prendendo forma nel cuore della Sicilia. Nata nel 2022, l'iniziativa si propone di affrontare simultaneamente due sfide cruciali: la gestione dei rifiuti organici e la crescente domanda di alternative sostenibili alla plastica di origine fossile. Il progetto, coordinato dall'ente no-profit "Fondazione Messina", punta a ridefinire il concetto di economia circolare, trasformando un problema ambientale in una risorsa economica e sociale.

