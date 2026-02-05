Sicilia audizione in Ars su fondo regionale per sostenere l’affitto | proposta di legge in discussione

L’Assemblea Regionale Siciliana ha aperto la discussione su un nuovo fondo destinato a sostenere le famiglie in difficoltà con le spese di affitto. La proposta di legge arriva in un momento in cui l’emergenza abitativa si fa sentire forte in tutta l’isola. Le parole d’ordine sono aiuti concreti, per cercare di alleggerire le difficoltà di chi cerca casa senza riuscire a trovarla. La discussione prosegue tra le polemiche e le speranze di chi aspetta risposte rapide.

Nel cuore della Sicilia, dove l’emergenza abitativa si fa sentire con forza, l’Assemblea Regionale Siciliana ha accolto un nuovo progetto di legge che mira a dare un aiuto diretto alle famiglie che cercano di affittare una casa. Lo ha presentato l’Assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, in un incontro all’interno della IV Commissione, con un tema ormai centrale nel dibattito sociale: il sostegno all’affitto. La proposta, avanzata dal Sicet – il sindacato dei consumatori e dei proprietari di immobili – è stata presentata in vista della Legge di Stabilità regionale 2026–2028, e rappresenta una delle poche iniziative strutturali dedicate alla casa, all’interno del bilancio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

