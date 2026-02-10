Gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni di Pesaro. Hanno pubblicato un messaggio in cui affermano di aver colpito proprio per “fermare le Olimpiadi dei capitalisti”. Le autorità stanno verificando se ci siano collegamenti con altri atti simili in vista dell’inaugurazione di Milano-Cortina 2026. Intanto, la polizia intensifica i controlli per individuare i responsabili.

Arriva una nuova rivendicazione del sabotaggio ai treni in occasione dell’inaugurazione della cerimonia olimpica di Milano-Cortina 2026. “All’alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest’azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo ‘spettacolo’ delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26”. “La rivendicazione del Sabotaggio incendiario della linea ferroviaria contro i Giochi olimpici”, il 7 febbraio a Pesaro, con foto, sul blog La Nemesi piattaforma web di controinformazione anarchica e rivoluzionaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Siamo stati noi per colpire le Olimpiadi dei capitalisti”: gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni a Pesaro

Questa mattina le forze dell’ordine hanno trovato un messaggio minaccioso online, rivendicato dagli anarchici.

Dopo gli attentati ai treni di Bologna e Pesaro, un gruppo anarchico rivendica le azioni e attacca il pacchetto sicurezza di Meloni.

