Sabotaggio treni anarchici rivendicano e attaccano il Pacchetto sicurezza di Meloni | Fuoco alle Olimpiadi

Dopo gli attentati ai treni di Bologna e Pesaro, un gruppo anarchico rivendica le azioni e attacca il pacchetto sicurezza di Meloni. Gli anarchici hanno scritto che vogliono

Dopo il sabotaggio dei treni tra Bologna e Pesaro, è arrivata nei giorni post-Olimpiadi una rivendicazione attribuita ai movimenti anarchici, comprensiva di critica per i pacchetti sicurezza. Il documento legittima le azioni clandestine e fa cenno ai precedenti di Parigi 2024, attaccando il governo italiano per gli atti di repressione. Sul caso sono state avviate indagini per terrorismo. Gli anarchici dietro i sabotaggi dei treni Il documento degli anarchici La critica alle Olimpiadi Gli attacchi al governo Gli anarchici dietro i sabotaggi dei treni Nei giorni successivi all’avvio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, un documento fatto circolare online confermerebbe una rivendicazione degli episodi di sabotaggio che hanno messo a repentaglio la circolazione dei treni tra Bologna e Pesaro sabato 7 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa mattina le forze dell’ordine hanno trovato un messaggio minaccioso online, rivendicato dagli anarchici.

Gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni e minacciano di colpire le Olimpiadi.

