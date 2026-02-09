Sabotaggio ai treni anarchici rivendicano | Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce

Questa mattina le forze dell’ordine hanno trovato un messaggio minaccioso online, rivendicato dagli anarchici. Nel testo si legge che ci saranno sabotaggi ai treni e che si punta a colpire anche le Olimpiadi, accusate di produrre problemi. Gli investigatori stanno lavorando per capire se ci siano collegamenti con altri atti di vandalismo e quanto sia reale il rischio di ulteriori azioni. La polizia ha intensificato i controlli in tutta la zona, mentre le autorità sportive e locali si preparano a garantire la sicurezza durante gli eventi.

La rivendicazione è arrivata qualche giorno dopo l'inizio delle Olimpiadi invernali. E si riferisce agli atti di sabotaggio sulle linee ferroviarie di Bologna e Pesaro nella giornata di sabato scorso. La firma è quella dei movimenti anarchici. «Pare chiaro - si legge nel documento ora al vaglio di chi indaga -, quando i pacchetti sicurezza diventano occasioni praticamente semestrali per stringere le reti della repressione e soffocarci qualunque dissenso, che il dissenso "pulito", esplicitamente rivendicato, portato avanti nella legalità, non possa più essere efficace. Così come inizia a non essere più ignorabile l'inefficacia delle modalità di scontro di piazza diretto portate avanti negli ultimi mesi e anni in tutto il territorio.

