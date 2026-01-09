Si sente male in casa | Mario Panato è morto stroncato da un malore improvviso

Mario Panato, 49 anni di Borgosotto di Montichiari, è deceduto improvvisamente in casa a causa di un malore. La sua scomparsa ha colpito la comunità e la famiglia, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. La notizia sottolinea l’imprevedibilità di eventi tragici e la fragilità della vita, soprattutto in momenti inaspettati.

Si è sentito male in casa, all'improvviso, colto da un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo: è morto così Mario Panato, 49 anni di Borgosotto di Montichiari, appassionato camionista e padre di un giovane figlio. La salma è stata ricomposta nell'abitazione di famiglia, dove è stata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

