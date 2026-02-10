Questa mattina si sono riaccese le polemiche intorno alla tragedia di Pierre Wolnik, il campione di caduta libera morto lo scorso 7 febbraio sul Monte Bianco. Wolnik, due volte campione del mondo, si era lanciato da un elicottero ma il suo paracadute non si era aperto. La sua morte ha suscitato molte discussioni sulla sicurezza delle operazioni di volo e sui rischi di queste imprese estreme.

Il due volte campione del mondo di caduta libera Pierre Wolnik è morto lo scorso sabato 7 febbraio sul Monte Bianco. L’atleta francese, specialista nella sua disciplina, si è lanciato da un elicottero nella zona dell’Alta Savoia. Il paracadute non si è aperto e lo schianto al suolo è stato mortale per il 37enne. Wolnik, campione del mondo nella disciplina del “freefly”, aveva deciso di cimentarsi in una nuova prova estrema: il “wingsuit”. Si tratta di un volo planato in caduta libera, in cui il paracadutista indossa una tuta alare con membrane di tessuto, che permettono all’atleta di trasformare una caduta verticale in un volo orizzontale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si lancia da un elicottero ma non si apre il paracadute: morto Pierre Wolnik. Il campione del mondo di caduta libera aveva 37 anni

Approfondimenti su Pierre Wolnik

Pierre Wolnik, due volte campione del mondo di caduta libera, è morto a 37 anni in Alta Savoia.

Durante un atterraggio di emergenza in Australia, un paracadutista si è accidentalmente impigliato alla coda dell’aereo dopo l'apertura del paracadute di riserva.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pierre Wolnik

Argomenti discussi: Si lancia con il parapendio dalla torre abbandonata: un folle salto da 90 metri; Si lancia col paracadute dalla torre abbandonata: il folle volo di 90 metri / VIDEO; Si lancia nella notte con il paracadute dalla torre abbandonata di Desio: il video; Lancia una sedia da una scuola e ferisce una compagna.

Lancia rinforza la presenza nel motorsport e in arrivo un nuovo modelloIn occasione di Racing Meeting, fiera che si è svolta fino a domenica 8 febbraio ideata e organizzata da Miki Biasion in collaborazione con ACI Vicenza, abbiamo potuto fare un primo bilancio sul ritor ... ansa.it

Si lancia nella notte con il paracadute dalla torre abbandonata di Desio: il videoUn uomo si è lanciato illegalmente con il paracadute dalla torre abbandonata del PTB, nei pressi di Desio. Il volo, da circa 90 metri di altezza è stato ripreso da un passante. I carabinieri stanno ... fanpage.it

Pierre Wolnik, morto il campione del mondo di caduta libera. Si è lanciato sul Monte Bianco ma il paracadute non si è aperto - facebook.com facebook