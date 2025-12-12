Paracadute si apre prima del lancio e si impiglia all’aereo | atterraggio d’emergenza in Australia

Durante un atterraggio di emergenza in Australia, un paracadutista si è accidentalmente impigliato alla coda dell’aereo dopo l'apertura del paracadute di riserva. L’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, è stato risolto grazie all’intervento tempestivo e all’uso di un coltello a uncino.

Paracadute si apre prima del lancio e si impiglia all’aereo: atterraggio d’emergenza in Australia

