Paracadute si apre prima del lancio e si impiglia all’aereo | atterraggio d’emergenza in Australia

Durante un atterraggio di emergenza in Australia, un paracadutista si è accidentalmente impigliato alla coda dell’aereo dopo l'apertura del paracadute di riserva. L’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, è stato risolto grazie all’intervento tempestivo e all’uso di un coltello a uncino.

