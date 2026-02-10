Si finge un ragazzino e adesca una minore poi la costringe a mandare video pornografici | condannato 30enne

#Foggia-Uomo Un uomo di 30 anni di Foggia è stato condannato a sei anni di carcere. Aveva mentito spacciandosi per un ragazzino e aveva adescato una minore, costringendola a inviare video pornografici. La vicenda è emersa durante un’indagine della polizia, che ha portato alla condanna definitiva.

Un uomo di 30 anni residente a Foggia è stato condannato a 6 anni di reclusione per pedopornografia minorile e tentata violenza privata. L'uomo aveva adescato online una ragazzina fingendosi un coetaneo, poi l'aveva costretta sotto ricatto a inviare foto e video pedopornografici.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un ragazzo è stato condannato per aver finto di essere un coetaneo su un social network.

Un uomo di 30 anni di Foggia è stato condannato a sei anni di carcere dal Tribunale di Palermo.

Finge di essere un ragazzino e si fa mandare foto e video hard da una minorenne: condannatoL'imputato, un trentenne di Foggia, avrebbe adescato la vittima con un falso profilo social e poi sarebbe riuscito a farsi dare il suo numero di cellulare, convincendola a mandare immagini e filmati a ... palermotoday.it

