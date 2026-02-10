Si filmano con la bandiera nazista mentre fanno il saluto romano perquisiti 5 studenti di Sulmona La preside | Pronte le sanzioni

Cinque studenti di Sulmona sono stati fermati dopo aver pubblicato sui social un video in cui si vedono mentre fanno il saluto romano e si riprendono con una bandiera nazista. La preside ha già annunciato che sono pronte le sanzioni discipline. La vicenda ha sollevato scalpore tra genitori e insegnanti, che sottolineano come comportamenti del genere non possano essere tollerati a scuola.

Si filmano a scuola con una bandiera nazista, mentre fanno il saluto romano e postano il video sui social. È accaduto in un liceo di Salmona, in provincia dell'Aquila in Abruzzo. Le forze dell'ordine hanno perquisito le case di alcuni studenti, minorenni, e sequestrato telefoni cellulari. Sulla vicenda è intervenuto, con un post Facebook, lo stesso liceo che, a proposito dell'inchiesta condotta dalla procura del tribunale dei minorenni dell'Aquila, «esprime piena fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine, e conferma la propria collaborazione con le autorità competenti per l'accertamento dei fatti».

