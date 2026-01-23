Il centro per l' impiego cerca un meccanico di biciclette con esperienza per azienda di bike sharing

Da chietitoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro per l'impiego di Chieti ricerca un meccanico di biciclette con esperienza per un'azienda di bike sharing. La figura si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria di biciclette muscolari ed elettriche, in officina. È richiesta capacità di effettuare riparazioni e sostituzioni di pezzi di ricambio. L'opportunità si rivolge a candidati con competenze tecniche e esperienza nel settore, per supportare le attività di gestione e manutenzione della flotta aziendale.

Per un'azienda operante nel settore del noleggio di biciclette, il Centro per l'impiego di Chieti cerca una risorsa per svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di veicoli muscolari ed elettrici in officina (eseguire riparazioni con eventuale sostituzione di pezzi di ricambio.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Bike sharing, a Como disponibili 3 biciclette su 170: un servizio al collasso

Chi era Irene Leardini: il suo lavoro come meccanico di biciclette, Londra, una vita piena di sogniIrene Leardini, originaria di Rimini, era una appassionata meccanica di biciclette che aveva trascorso parte della sua vita a Londra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Inaugurata la nuova sede del Centro per l'impiego che ha trovato casa agli ex Stallini; Recruiting Day al Centro per l’Impiego di Rivoli; Apre la nuova sede del Centro per l’Impiego di Aversa (CE); Lavoro: il Centro per l’impiego di Aosta torna in piazza della Repubblica.

il centro per lA Vibo il Centro per la famiglia approda nei nuovi locali costruiti davanti all’Oratorio salesiano: attività a supporto per giovani e anzianiIl servizio sarà ospitato nella nuova struttura di viale Kennedy costata 78mila euro. Soddisfatta l’assessore Lorenza Scrugli: «L’obiettivo è creare spazi di crescita, dialogo e solidarietà tra genera ... ilvibonese.it

il centro per lInaugurata la nuova sede del Centro per l’impiego di Modena, de Pascale: Lavoriamo per rafforzare i servizi essenzialiBOLOGNA (ITALPRESS) – Ampie vetrate, uno spazio centrale a doppio volume e senza barriere architettoniche, grazie a un intervento di rigenerazione urbana ed ... ilnordestquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.