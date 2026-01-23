Il centro per l' impiego cerca un meccanico di biciclette con esperienza per azienda di bike sharing

Il Centro per l'impiego di Chieti ricerca un meccanico di biciclette con esperienza per un'azienda di bike sharing. La figura si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria di biciclette muscolari ed elettriche, in officina. È richiesta capacità di effettuare riparazioni e sostituzioni di pezzi di ricambio. L'opportunità si rivolge a candidati con competenze tecniche e esperienza nel settore, per supportare le attività di gestione e manutenzione della flotta aziendale.

Per un'azienda operante nel settore del noleggio di biciclette, il Centro per l'impiego di Chieti cerca una risorsa per svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di veicoli muscolari ed elettrici in officina (eseguire riparazioni con eventuale sostituzione di pezzi di ricambio.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Bike sharing, a Como disponibili 3 biciclette su 170: un servizio al collasso Chi era Irene Leardini: il suo lavoro come meccanico di biciclette, Londra, una vita piena di sogniIrene Leardini, originaria di Rimini, era una appassionata meccanica di biciclette che aveva trascorso parte della sua vita a Londra. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Inaugurata la nuova sede del Centro per l'impiego che ha trovato casa agli ex Stallini; Recruiting Day al Centro per l’Impiego di Rivoli; Apre la nuova sede del Centro per l’Impiego di Aversa (CE); Lavoro: il Centro per l’impiego di Aosta torna in piazza della Repubblica. A Vibo il Centro per la famiglia approda nei nuovi locali costruiti davanti all’Oratorio salesiano: attività a supporto per giovani e anzianiIl servizio sarà ospitato nella nuova struttura di viale Kennedy costata 78mila euro. Soddisfatta l’assessore Lorenza Scrugli: «L’obiettivo è creare spazi di crescita, dialogo e solidarietà tra genera ... ilvibonese.it Inaugurata la nuova sede del Centro per l’impiego di Modena, de Pascale: Lavoriamo per rafforzare i servizi essenzialiBOLOGNA (ITALPRESS) – Ampie vetrate, uno spazio centrale a doppio volume e senza barriere architettoniche, grazie a un intervento di rigenerazione urbana ed ... ilnordestquotidiano.it Inaugurata questa mattina la nuova sede del Centro per l’Impiego di Aversa, alla presenza dell’assessora regionale al Lavoro e alla Formazione professionale Angelica Saggese. La struttura garantirà servizi per il lavoro e la formazione ai cittadini di 12 Comu facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.