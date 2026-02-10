short track gli avversari degli azzurri nelle batterie individuali del day 1 alle olimpiadi

Oggi parte ufficialmente lo short track ai Giochi di Milano Cortina 2026. Inizia con le batterie dei 500 metri donne e dei 1000 metri uomini, mentre si aspetta l’assegnazione delle prime medaglie nella staffetta mista. Gli azzurri si preparano a sfidare i loro avversari nelle prime competizioni individuali.

Comincia oggi finalmente il programma dello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con una giornata che vedrà l’assegnazione delle prime medaglie (nella staffetta mista) ma anche lo svolgimento delle batterie di due distanze individuali, i 500 metri donne ed i 1000 metri uomini. Fari puntati ovviamente in casa Italia su Arianna Fontana e Pietro Sighel, le stelle più luminose del movimento azzurro, ma andiamo con ordine. Alle ore 10.30 si partirà con il settore femminile e ci sarà subito un’atleta italiana in pista al Forum di Assago, infatti Chiara Betti gareggerà nel primo ottavo di finale dei 500 metri insieme alla fenomenale neerlandese Xandra Velzeboer e alle più abbordabili Valentina Ascic (Croazia) e Olga Tikhonova (Kazakistan). 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia dello short track si gioca oggi una partita importante ai Giochi Olimpici.

Questa mattina, i nostri atleti scendono in pista per la prima giornata di short track alle Olimpiadi 2026.

L’arte di vincere all’ultima curva: perché lo short track è la disciplina più imprevedibile di Milano-CortinaSimbolo di orgoglio nazionale e parità di genere Non solo sport e semplici meme. Oltre la competizione e lo show, lo short track è diventato simbolo di orgoglio nazionale in Asia Orientale. Corea del ... ilfattoquotidiano.it

Short track, la batterie e le avversarie dell’Italia nei quarti della staffetta mistaDomani, martedì 10 febbraio, prenderà ufficialmente il via l’avventura dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio della Milano ... oasport.it

MILANO CORTINA I Gli azzurri in gara oggi 10 febbraio. Torna Sofia Goggia con Della Mea in combinata. È anche il giorno di Giacomel nel biathlon, della staffetta mista short track, curling e Pellegrini nello sci di fondo #ANSA facebook

#SaveTheDate #10February Ice Skating Arena ospita finale staffetta mista short track con @AryFonta atleta azzurra più medagliata di sempre #WinterOlympics @milanocortina26 @Quirinale @valtellina #OlimpiadiPace #Culture4Peace @VivMilano @Aldo_D x.com