L’Italia dello short track si gioca oggi una partita importante ai Giochi Olimpici. Arianna Fontana punta a superare il record di medaglie di Mangiarotti, mentre gli altri atleti italiani cercano di conquistare una medaglia. Sighel, Confortola e gli altri sono pronti a dare il massimo per portare a casa un risultato di rilievo.

L'azzurra insegue il record di medaglie di Mangiarotti. Tanti atleti con ambizioni di podio nel team italiano, a partire da Sighel e Confortola: vediamoli tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fontana per la storia, gli altri per una medaglia: l'Italia dello Short track alle Olimpiadi

L’Italia guarda alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con speranze di medaglie nel short track.

Mancano meno di due mesi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con l’apertura prevista per il 6 febbraio.

