Mikaela Shiffrin perde la gara nella combinata femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Austria conquista l’oro, lasciando gli italiani senza medaglia. La gara ha sorpreso gli spettatori con risultati inattesi, e ora si guarda già alle prossime sfide.

Le competizioni olimpiche di Milano Cortina 2026 hanno offerto un epilogo imprevedibile e ricco di suspense nella disciplina della combinata a squadre femminile, dimostrando come nulla sia scontato nello sport ad altissimo livello. Dopo una prova di discesa caratterizzata da grandi aspettative, in molti pensavano che il podio fosse già deciso, con gli Stati Uniti favoriti e le loro atlete di punta pronte a conquistare la medaglia d’oro. La sorpresa più grande arriva con il risultato finale, che ha ribaltato ogni previsione. La competizione si era aperta sotto i migliori auspici, con Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin favoriti per la conquista dell’oro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Shiffrin perde la combinata femminile, l'Austria conquista l'oro

Approfondimenti su Shiffrin Combinata

Nella seconda manche della combinata femminile alle Olimpiadi delle Tofane, l’Austria conquista l’oro e ribalta i pronostici.

Dopo una discesa promettente, Mikaela Shiffrin non riesce a tenere il passo nella combinata a squadre femminile a Milano Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Shiffrin Combinata

Argomenti discussi: Festa Austria per l'oro: Shiffrin irriconoscibile, quarta in slalom; Trionfo per Svizzera e Austria, delusione Italia: gli highlights della combinata a squadre in 3'; Debutto olimpico amaro per D'Antonio: inforca e perde uno sci nello slalom della combinata a squadre.

Combinata femminile shock: Austria d’oro, Shiffrin fuori dal podio, Italia beffataSeconda manche clamorosa sull’Olympia delle Tofane: l’Austria riscrive i pronostici nella combinata a squadre femminile, Mikaela Shiffrin resta senza medaglia, ... sportface.it

Combinata a squadre, sfuma la medaglia per l'Italia dopo l'errore di PeterliniLa combinata a squadre segna il debutto a cinque cerchi per questa manifestazione, che lo scorso anno aveva fatto il suo esordio ai Campionati del Mondo. La formula resta invariata rispetto alla rasse ... corrieredellosport.it

Shiffrin e Moltzan al comando a metà gara, miracolo di Colturi che riesce a rimanere dentro, ma perde tanto. #FisAlpine - facebook.com facebook