Combinata femminile shock | Austria d’oro Shiffrin fuori dal podio Italia beffata

Nella seconda manche della combinata femminile alle Olimpiadi delle Tofane, l’Austria conquista l’oro e ribalta i pronostici. Mikaela Shiffrin si ferma senza medaglie e l’Italia, invece, perde la possibilità di salire sul podio con l’uscita di Peterlini nello slalom. La gara si è infiammata e ha riservato sorprese grandi, lasciando gli appassionati senza parole.

La combinata a squadre femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 regala uno dei ribaltoni più clamorosi dei Giochi. La seconda manche di slalom sull’Olympia delle Tofane cambia completamente il volto della gara e incorona una coppia inattesa: Ariane Raedler e Katharina Huber portano l’Austria sul gradino più alto del podio con il tempo complessivo di 2:21.66. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Tofane Vela, Italia fuori dal podio agli Europei iQFoil. Maggetti beffata in finale, Falcioni fa sognare Sci alpino, combinata a squadre maschile: Italia fuori dal podio, pesa la delusione nello slalom L’Italia si ferma a un passo dal podio nella combinata a squadre maschile di sci alpino. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Tofane DIRETTA COMBINATA FEMMINILE/ Olimpiadi 2026 video streaming Rai: lo slalom per le medaglie! (10 febbraio)Diretta combinata femminile Olimpiadi 2026 streaming video Rai 2: tocca oggi alle donne, prima manche di discesa e seconda di slalom. ilsussidiario.net Thoeni e la dura analisi dello slalom italiano: Vinatzer? Fa sempre qualche piccolo errore. Anche l'Austria, del resto...Dopo la delusione in combinata a squadre, l'ex campione olimpico si esprime sul risultato ottenuto. Poi rassicura: Non bisogna fare drammi ... corrieredellosport.it UN ULTIMO SFORZO Sta per ricominciare la combinata a squadre femminile a Cortina! La coppia azzurra Laura Pirovano-Martina Peterlini riprende dal terzo posto! Con lo slalom si assegnano le medaglie! SI LOTTAAAAAAA #ItaliaTeam FISI - Fed - facebook.com facebook UN ULTIMO SFORZO Sta per ricominciare la combinata a squadre femminile a Cortina! La coppia azzurra Laura Pirovano-Martina Peterlini riprende dal terzo posto! Con lo slalom si assegnano le medaglie! SI LOTTAAAAAAA #ItaliaTeam @Fisioffic x.com

