Shiffrin spreca e l’Austria vince l’oro nella combinata femminile Peterlini esce brava Trocker

Dopo una discesa promettente, Mikaela Shiffrin non riesce a tenere il passo nella combinata a squadre femminile a Milano Cortina 2026. La statunitense, che appariva favorita, spreca troppo e finisce quarta, lasciando il podio all’Austria, che conquista l’oro con Trocker. Peterlini si ritira, mentre la sua concorrente si fa largo. Un epilogo inaspettato e ricco di sorprese.

Epilogo imprevedibile per la combinata a squadre femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sembrava certo dopo la prova in discesa l’oro per gli Stati Uniti con Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin ed invece proprio quest’ultima ha tagliato il traguardo solamente al quarto posto, rimanendo anche giù dal podio. A vincere così sono state a sorpresa le austriache Ariane Raedler e Katharina Huber, che erano già seconde dopo la discesa e con Huber che è stata bravissima a gestire il vantaggio nella prova di slalom. Medaglia d’argento per le tedesche Kira Weidle-Winkelmann ed Emma Aicher, che per solo cinque centesimi non riesce a battere Huber, vincendo così il suo secondo argento di questi Giochi ed ancora con un distacco di pochissimi centesimi proprio come in discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

