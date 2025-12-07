Nuoto Jere Hribar sorprende Grousset e conquista l’oro nei 50 sl Deplano a sei centesimi dal podio

Si è da poco concluso l’ultimo atto dei 50 stile libero maschili agli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina di 25 metri di Lublino, in Polonia, la medaglia d’oro al termine di una gara equilibratissima è stata conquistata a sorpresa dal croato Jere Hribar. Prima affermazione continentale per il balcanico che chiude la finale con il crono di 20?70. Dopo una prima vasca in totale equilibro, Hribar, bronzo mondiale giovanile, ha sorpreso al tocco il grande favorito Maxime Grousset. Il francese deve così accontentarsi dell’argento e della seconda posizione con il crono di 20?81. Stesso tempo ed argento a pari merito per il giovanissimo ucraino Nikita Sheremet che stampa anche il nuovo record mondiale ed europeo a livello juniores. 🔗 Leggi su Oasport.it

