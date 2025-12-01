Mondiali di Karate Senior Italia fa tris di medaglie | Avanzini è storico oro nel kumite maschile individuale
Il Cairo – Tre medaglie al collo ai Mondiali di Karate e Parakarate Senior, che si sono svolti a Il Cairo, lo scorso fine settimana. L’oro di Matteo Avanzini (Fiamme Gialle) nei pesi massimi di kumite ha scritto la storia della disciplina maschile, l’argento di Alessio Ghinami (CS Carabinieri) nel kata maschile individuale ha proseguito il cammino azzurro nei successi del kata stesso e il bronzo di Terryana D’Onofrio (Fiamme Oro) nel kata femminile individuale ha tessuto la tela di una bacheca piena di allori, sia per la Nazionale Azzurra, che per la stessa campionessa tricolore. Gli Azzurri ha segnato il secondo posto nel Medagliere di competizione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
