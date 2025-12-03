Tredici medaglie al Campionato Nazionale AICS per l’Accademia Karate Arezzo

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Tredici medaglie al Campionato Nazionale AICS per l’AKA - Accademia Karate Arezzo. Con tre ori, quattro argenti e sei bronzi, la società aretina è stata tra le assolute protagoniste della manifestazione tricolore che, a Calenzano, ha proposto un confronto tra settecentocinquanta atleti e atlete di diverse età di cinquantanove squadre da tutta la penisola. Il gruppo dell’AKA guidato dal Maestro Enzo Bertocci e dal Maestro Roberto Petrini ha schierato ben ventisette giovani karateki e, tra questi, hanno trovato soddisfazioni soprattutto Vittoria Farini, Maria Caneschi e Francesca Felicetti che sono riuscite a laurearsi campionesse italiane rispettivamente nei -32kg tra le Ragazze, nei -59kg tra le Juniores e nei -54kg tra le Cadette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

