Tredici medaglie al Campionato Nazionale AICS per l’Accademia Karate Arezzo
Arezzo, 3 dicembre 2025 – Tredici medaglie al Campionato Nazionale AICS per l’AKA - Accademia Karate Arezzo. Con tre ori, quattro argenti e sei bronzi, la società aretina è stata tra le assolute protagoniste della manifestazione tricolore che, a Calenzano, ha proposto un confronto tra settecentocinquanta atleti e atlete di diverse età di cinquantanove squadre da tutta la penisola. Il gruppo dell’AKA guidato dal Maestro Enzo Bertocci e dal Maestro Roberto Petrini ha schierato ben ventisette giovani karateki e, tra questi, hanno trovato soddisfazioni soprattutto Vittoria Farini, Maria Caneschi e Francesca Felicetti che sono riuscite a laurearsi campionesse italiane rispettivamente nei -32kg tra le Ragazze, nei -59kg tra le Juniores e nei -54kg tra le Cadette. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
?Il Taekwondo Wu Tao Toscano brilla a Celano: 13 medaglie e quarto posto nazionale per il team foggiano - facebook.com Vai su Facebook
Il Taekwondo Wu Tao Toscano brilla a Celano: 13 medaglie e quarto posto nazionale per il team foggiano Vai su X
Tredici medaglie al Campionato Nazionale AICS per l’Accademia Karate Arezzo - Con tre ori, quattro argenti e sei bronzi, la società aretina è stata tra le assolute prota ... Riporta lanazione.it
Campionati nazionali di Artistica. Polisportiva Barbanella. Medaglie a Rimini - La società di ginnastica artistica era presente al campionato nazionale di ginnastica artistica di Rimini: come ogni anno, la ... Da lanazione.it
La Solaria 90 fa incetta di medaglie al campionato nazionale ‘Silver winter edition’ - Si è svolto a Rimini il Campionato nazionale Silver winter edition di Ginnastica ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Ijirashii di Carpi trionfa a Padova: 6 medaglie al campionato nazionale di Makotokai - E’ stata una trasferta ricca di soddisfazioni quella del 12 e 13 aprile a Padova per la Ijirashii, scuola di karate di Carpi diretta dal maestro Dario Falavigna (5° dan). Scrive ilrestodelcarlino.it
Ginnastica artistica, pioggia di medaglie ai campionati nazionali per le atlete della Cscr Pula - Brillano le giovani stelle della Cscr Ginnastica artistica di Pula: le atlete allenate da Silvia Paola Lai hanno fatto incetta di medaglie ai campionati nazionali che si sono svolti a Rimini. Scrive unionesarda.it