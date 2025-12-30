Il VAR all'arbitro sul rigore non dato per il ceffone di Svilar | Spiegaglielo Ma è tutto sbagliato

L’audio rilasciato tra la sala VAR e l’arbitro Di Bello, riguardante il colpo di Svilar su Ostigard in Roma-Genoa, ha suscitato molte critiche. La comunicazione tra le parti evidenzia le difficoltà e le ambiguità nelle decisioni arbitrali, sollevando dubbi sull’efficacia del sistema VAR in questa circostanza. Un episodio che mette in discussione le modalità di intervento e l’interpretazione dei regolamenti, senza voler alimentare polemiche, ma evidenzi

La diffusione dell'audio tra la sala VAR (Prontera e Manganiello) e l'arbitro Di Bello dopo il ceffone rifilato da Svilar a Ostigard in Roma-Genoa, gesto non sanzionato col calcio di rigore, è abbastanza imbarazzante. Il designatore Rocchi spiega che è tutto sbagliato.

