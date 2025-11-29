Morto Tom Stoppard | dai Tony Awards del teatro all’Oscar con Shakespeare in Love portò la fantasia al potere
È scomparso, a 88 anni, Tom Stoppard, il drammaturgo britannico – nato in Cecoslovacchia – vincitore dell’Oscar per la sceneggiatura di Shakespeare in Love nel 1998. Nominato baronetto (“Knight bachelor“) dalla regina Elisabetta II nel 1997, Stoppard ha scritto per il cinema, il teatro, la televisione. Nei suoi lavori, ha spesso affrontato temi come i diritti umani, la censura, la libertà politica. Era nato in Cecoslovacchia, a Zlín, nel 1937, da una famiglia di ebrei non osservanti. Il padre lavorava nella famosa fabbrica di scarpe Bat’a di Zlín. E mentre la Germania stava per affondare i suoi artigli nella Cecoslovacchia fu proprio il patron della fabbrica, Jan Antonin Bat’a, a salvare i suoi impiegati ebrei spostandoli nelle sue fabbriche lontane dall’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
È morto il premio Oscar Tom Stoppard. - facebook.com Vai su Facebook
È morto a 88 anni il drammaturgo e sceneggiatore Tom Stoppard. Fu Premio Oscar per la sceneggiatura di “Shakespeare in Love”. Vai su X
Morto Tom Stoppard: dai Tony Awards del teatro all’Oscar con Shakespeare in Love, portò la fantasia al potere - Figlio di una famiglia di ebrei non osservanti, scappò dai nazisti ... Come scrive msn.com
Cinema, morto Tom Stoppard: fu Oscar per la scenaggiatura di di 'Shakespeare in love' - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cinema, morto Tom Stoppard: fu Oscar per la scenaggiatura di di 'Shakespeare in love' ... Si legge su msn.com
E’ morto il drammaturgo Tom Stoppard, premio Oscar per la sceneggiatura di “Shakespeare in Love” - E' morto, all'età di 88 anni, lo sceneggiatore Tom Stoppard, uno dei più apprezzati e prolifici drammaturghi britannici del secondo novecento ... Da italpress.com