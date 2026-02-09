Glovo indagata a Milano | accuse di sfruttamento e caporalato sui rider sotto controllo le gestioni di Foodinho

La Procura di Milano ha aperto un’indagine su Glovo e Foodinho, sospettate di aver sfruttato i rider. Le accuse vanno dallo sfruttamento lavorativo al caporalato. La società Foodinho, che gestisce il marchio Glovo, è sotto controllo giudiziario. Gli investigatori stanno verificando le condizioni di lavoro e le eventuali irregolarità nelle gestioni delle consegne. La notizia ha già fatto discutere, mentre si attende di conoscere i risultati delle verifiche.

La società Foodinho srl, operativa con il marchio Glovo, è finita sotto controllo giudiziario a seguito di un’indagine della Procura di Milano che ipotizza accuse di sfruttamento lavorativo e caporalato. L’intervento, eseguito dai Carabinieri del Gruppo tutela lavoro, mira a far luce sulle condizioni di lavoro dei rider e sulle presunte irregolarità gestionali all’interno dell’azienda, sollevando interrogativi sul modello di business delle piattaforme di delivery in Italia. L’azione della magistratura milanese rappresenta un punto di svolta significativo nel dibattito sulla tutela dei lavoratori nel settore del delivery, un comparto in rapida espansione ma spesso caratterizzato da precarie condizioni contrattuali e da una scarsa protezione dei diritti dei lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Glovo Milano Food delivery sotto inchiesta: indagata Foodinho per presunto caporalato e sfruttamento rider a Milano. La Procura di Milano ha messo sotto inchiesta Foodinho, la società di food delivery collegata a Glovo, con l’accusa di sfruttamento dei rider. Glovo-Foodinho sotto controllo giudiziario, la procura di Milano: “Rider con stipendi da caporalato” La procura di Milano ha messo sotto controllo Foodinho, la società di consegne di Glovo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Glovo Milano Argomenti discussi: Caporalato digitale: 40.000 rider Glovo sfruttati con paghe da 2,50€, retribuzioni sotto la soglia di povertà; Unes, accordo con Glovo per il quick-commerce. Glovo sotto accusa per caporalato: indaga la Procura di MilanoLa Procura di Milano accusa Glovo di caporalato: nel mirino gli stipendi da fame riservati alle migliaia di rider che ogni giorno in sella alle loro bici consegnano pranzi e cene. corrierenazionale.it Glovo nei guai per caporalato, la voce dei rider a Milano: Migranti costretti a sfruttare altri migranti. Ecco come funzionaLa Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario per Foodinho, la società che gestisce Glovo in Italia, nell’ambito ... affaritaliani.it Glovo sotto controllo giudiziario. La procura di Milano esonda sui rider. Il pm Storari entra a gamba tesa nel mercato del lavoro e si sostituisce al Parlamento. facebook «Paghe ai rider sotto la soglia di povertà», Glovo sotto indagine per caporalato. Le testimonianze: «Sempre controllati e puniti» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.