Settore moda in crisi? Il gruppo romagnolo reagisce annunciando 260 assunzioni Previste anche a Gatteo

In un momento difficile per il settore dell’abbigliamento, il Gruppo Teddy annuncia 260 nuove assunzioni, anche a Gatteo. Nonostante i consumi calino, la catena romagnola decide di investire e rafforzare la sua forza lavoro.

Nella giornata di martedì (10 febbraio) la società ha annunciato un piano di oltre 260 nuove assunzioni, di cui circa 60 nelle sedi di Rimini, Bologna e Gatteo In un settore dell’abbigliamento alle prese con consumi deboli e domanda in calo, il Gruppo Teddy va in controtendenza e continua a crescere. Nel 2025 il gruppo con base a Rimini, forte dei marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, ha inaugurato 115 nuovi punti vendita tra diretti e franchising, portando la rete a quasi 900 negozi complessivi in oltre 80 Paesi del mondo. La strategia per il 2026 punta ora al consolidamento, ma senza rallentare sul fronte occupazionale: nella giornata di martedì (10 febbraio) la società ha annunciato un piano di oltre 260 nuove assunzioni, di cui circa 60 nelle sedi di Rimini, Bologna e Gatteo, con un focus su figure legate all’analisi dei dati, e 200 nuovi inserimenti legati alle aperture retail in Italia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Gatteo Moda

In un mercato dell’abbigliamento che fatica a riprendersi, Teddy segna il passo in modo diverso.

Caffè Siena riapre a Pisa, tornando operativa dopo un breve periodo di chiusura.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Gatteo Moda

Argomenti discussi: Moda in crisi. Ad Aeffe il futuro fa paura; Moda, faccia a faccia Storari-Sburlati per affrontare i problemi del settore; Crisi moda, spiraglio per 80 lavoratori senza paga; Mani e idee sulla stoffa. La moda nasce dai banchi.

Moda, il grido del made in Italy: Regole più certe o sarà la fineIl settore dell'abbigliamento sta vivendo da anni una forte crisi che coinvolge imprese manifatturiere e negozi di abbigliamento. Dal distretto del riminese arriva la richiesta di misure nazionali per ... rainews.it

Moda italiana in crisi: si punta su Ai e tecnologia per ripartireL’ADDIO ACCORATO e commosso a ‘Re’ Giorgio Armani, mancato poco più di un mese fa all’età di 91 anni, ci ha ricordato – se mai ve ne fosse bisogno – quanto fascino riesca ancora a esercitare, a ... quotidiano.net

Lavori a domicilio nel settore moda È il momento di pensare anche al tuo futuro. Con Previmoda puoi costruire una previdenza integrativa su misura per te, versando il TFR e un piccolo contributo mensile. Non servono grandi cifre, ma una scelta consapevol - facebook.com facebook

Sfruttamento sul lavoro nel settore moda, oggi su La Nazione la storia di Khalil. Una storia a lieto fine, grazie al suo coraggio e all’azione di Filctem Cgil Firenze sulla presa in carico e il ricollocamento Leggi: cgilfirenze.it/2026/02/sfrutt… x.com