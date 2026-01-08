Caffè Siena riapre e raddoppia nuova proprietà stessa anima Previste anche assunzioni

Caffè Siena riapre a Pisa, tornando operativa dopo un breve periodo di chiusura. La storica caffetteria di via di Banchi, ora sotto una nuova proprietà, mantiene la propria identità e tradizione. Con un rinnovato impegno, sono previste anche assunzioni per rafforzare il team. La riapertura segna un nuovo capitolo per questo punto di riferimento, confermando il suo ruolo nel quartiere e nella città.

Pisa, 8 gennaio 2026 – Caffè Siena, la storia continua. Oggi, dopo alcuni giorni di stop, la storica caffetteria di via di Banchi riapre e lo farà sotto una nuova veste nel segno della continuità. Il bar, crocevia di storia e pisanità, infatti, ha celebrato poco più di un mese fa 90 anni di attività e il nuovo anno porta con sé un viaggio nel futuro senza perdere le radici. Il Caffè Siena ha cambiato proprietà, ma manterrà la storica insegna e anche la gestione resterà in mano a uno dei due fratelli, Alessandro e Andrea, nipoti del fondatore dell’attività avviata nel 1935. Il primo si godrà la meritata pensione, il secondo continuerà a mantenere la gestione del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

