Lavori in gallerie | chiusure notturne sulla A26

Novaratoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce saranno adottati provvedimenti di chiusura: dalle 22 di martedì 2 dicembre alle 6 di mercoledì 3 dicembre, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, verso Gravellona Toce. In alternativa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

lavori gallerie chiusure notturneA23, altre due chiusure notturne per lavori nelle gallerie - I lavori impediranno di accedere al tratto tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine, ai primi di dicembre: ecco quando ... Si legge su udinetoday.it

lavori gallerie chiusure notturneNuova chiusura notturna sulla A14 tra Pedaso e Grottammare per lavori in galleria - Un’altra interruzione programmata si aggiunge alla lunga serie di chiusure notturne che nelle ultime settimane ha interessato la costa picena e fermana, confermando un ritmo serrato di cantieri lungo ... lanuovariviera.it scrive

lavori gallerie chiusure notturneA14 - Stasera chiusure notturne San Benedetto-Grottammare, Senigallia e Pescara ovest Chieti-Francavilla - lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie "Monterenzo" e "Montesecco", dall ... Segnala veratv.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Gallerie Chiusure Notturne