Lavori in gallerie | chiusure notturne sulla A26

Lavori. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce saranno adottati provvedimenti di chiusura: dalle 22 di martedì 2 dicembre alle 6 di mercoledì 3 dicembre, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, verso Gravellona Toce. In alternativa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

ACQUAFREDDA SS18 STRADA APERTA DOMANI Lavori gallerie Acquafredda, tra Sapri e Maratea Anas avvisa che la strada resterà aperta anche domani, sabato 29 novembre 2025. Ricordiamo che da lunedì 1 dicembre 2025 si ritorna alle limitazioni - facebook.com Vai su Facebook

In #A1 Milano Napoli Direttissima, per lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 21:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000) e Località Aglio (km 3 Vai su X

A23, altre due chiusure notturne per lavori nelle gallerie - I lavori impediranno di accedere al tratto tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine, ai primi di dicembre: ecco quando ... Si legge su udinetoday.it

Nuova chiusura notturna sulla A14 tra Pedaso e Grottammare per lavori in galleria - Un’altra interruzione programmata si aggiunge alla lunga serie di chiusure notturne che nelle ultime settimane ha interessato la costa picena e fermana, confermando un ritmo serrato di cantieri lungo ... lanuovariviera.it scrive

A14 - Stasera chiusure notturne San Benedetto-Grottammare, Senigallia e Pescara ovest Chieti-Francavilla - lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie "Monterenzo" e "Montesecco", dall ... Segnala veratv.it