Tutte le chiusure notturne sulla A26 | l' aggiornamento

Ecco un aggiornamento sulle chiusure notturne previste sulla A26. Oltre alla chiusura dello svincolo di Meina e a quella tra Arona e Gravellona, sono programmati altri blocchi nel corso della prossima settimana. Si consiglia di verificare le informazioni aggiornate prima di mettersi in viaggio, per evitare disagi e pianificare eventuali percorsi alternativi.

Continuano le chiusure notturne sulla A26.Oltre alla chiusura dello svincolo di Meina per una settimana e alla chiusura di un tratto tra Arona e Gravellona per un trasporto eccezionale, sono previsti altri blocchi nel corso della prossima settimana.dalle 22 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28.

