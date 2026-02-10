Serie D | il post seravezza-camaiore 3-1 Masitto e Turi analizzano un derby che ha divertito il pubblico e Fabri è di un altro pianeta

Il derby tra Seravezza e Camaiore si è concluso con una vittoria netta per i padroni di casa, che hanno battuto gli avversari 3-1. La partita ha divertito il pubblico, soprattutto grazie alle giocate di Francesco Fabri, che si è dimostrato ancora una volta un elemento fuori dal comune. Turi e Masitto hanno analizzato il match, sottolineando come Fabri abbia fatto la differenza, confermando il suo stato di forma brillante.

Brilla nuovamente la stella ( luminosissima ) di Francesco Fabri nel campionato di Serie D. Il numero 5 del Seravezza si conferma "giocatore diverso dagli altri". Le sue qualità sono superiori alla D e infatti presto lo vedremo nel professionismo perché ha tutte le qualità per sfondare salendo di livello. Il centrocampista classe 2003 ex Orvietana che il Seravezza ha preso in estate grazie all'Empoli (proprietario del cartellino che l'ha "parcheggiato" in Versilia) ha risolto il derby di domenica vinto 3-1 contro il Camaiore con una doppietta che lo ha fatto salire a quota 8 gol nel girone E senza rigori. SERIE D (GIRONE E). Il Seravezza ha iniziato il ritorno sottotono, il Camaiore di Turi vince sempre fuori casa In questa giornata di Serie D, il Seravezza ha incontrato alcune difficoltà, mentre il Camaiore ha confermato le proprie prestazioni positive fuori casa. Serie D Il Seravezza stavolta fa arrabbiare Masitto. Camaiore col "mal di Comunale" ma si gode Magazzù Nella 20ª giornata di Serie D, Seravezza e Camaiore affrontano una domenica difficile, entrambe sconfitte.

