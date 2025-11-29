Santoni su Inter U23 | Una squadra con tanti talenti di passaggio in Serie C Vogliamo vincere

Inter News 24 Santoni dice la sua in vista del match contro l’Inter U23 di Vecchi! Le parole sulla partita contro i nerazzurri. Santoni prepara la sfida contro l’Inter U23 – Il tecnico della Pro Vercelli, Michele Santoni, ha presentato la sfida contro l’ Inter U23 in programma domani a Monza. Intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato le difficoltà che la sua squadra dovrà affrontare contro una squadra “costruita per far crescere talenti”. Santoni ha evidenziato la qualità della squadra di Vecchi, composta da giocatori che sono destinati a salire di livello e approdare in palcoscenici più importanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

